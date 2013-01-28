Експерт: «Газпром» може перекрити Україні газ в разі неоплати $7 мільярдів

Про це власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін.

«Між Україною та Росією почалося нове протистояння й можна очікувати таких проблем, як повне припинення поставок газу в Україну, оскільки умови контракту порушено», - вважає експерт.

«Є контракт і за контрактом гроші платити треба. Якщо українська сторона зобов'язалася за контрактом відбирати 52 млрд куб. м. на рік і платити не менше, ніж за 40 млрд куб. м, то якщо минулого року Україна взяла лише 33 млрд куб. м, то за 7 млрд куб. м треба платити», - сказав М.Крутихін.

Водночас він вважає, що великий сумнів викликає сума 7 млрд дол., адже тоді виходить, що за кожен кубометр треба платити тисячу доларів. До цієї суми, швидше за все, входить неоплата газу за попередні роки, додав він.

Експерт підкреслив, що з юридичної точки зору платити треба, але виникає питання, чому досі Україна нічого не зробила, аби змінити умови контракту й обмежувалася лише заявами.

За його словами, за умовами контракту Україна могла ставити питання про зміну цін і звертатися до Стокгольмського арбітражу. «Чому цього не було зроблено, я не розумію», - сказав він.

Експерт підкреслив, що за контрактом, окрім заяви про зниження обсягів закупівлі, Україна повинна була отримати згоду від російської сторони.

М.Крутихін припустив, що «Газпром», скоріш за все в «звичайному» суді, приміром у Лондоні, спробує в судовому порядку стягнути ці кошти за порушення контракту.

«У «Газпрому» є всі права й можливості вимагати ці гроші. Якщо українська сторона буде не в змозі заплатити, то, скоріш за все, набудуть чинності якісь санкції. По-перше, можуть припинити повністю поставки газу в Україну, по-друге, можуть накладати арешт на українське майно», - підкреслив він.

За словами М.Крутихіна, в такому разі може бути накладено арешт на майно України за кордоном.

«Всі ми знаємо, як за такими позовами накладали арешт на якісь російські парусники, що заходили в порти інших країн», - зазначив він.

При цьому М.Крутихін підкреслив, що політики в цьому питанні дуже багато, і якщо українська влада зважаться на приєднання до Митного союзу, то тоді російський уряд, який безпосередньо керує «Газпромом», може закрити на це очі.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

«Такий рахунок є», - сказало джерело в «Нафтогазі».

«Ми всі рахунки за імпортований природний газ, виставлені «Газпромом», у повному обсязі своєчасно сплатили», - сказало джерело.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» неодноразово інформувала «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

«Про скорочення обсягів газу ми заздалегідь інформували «Газпром». Це можна перевірити за інформацією на сайті «Нафтогазу». В травні ми зробили декілька заяв із цього приводу», - сказало джерело.

Воно підкреслило, що позиція «Нафтагазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.