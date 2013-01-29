Рибак пояснив, чому не хоче скликати сесію ВР позачергово

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає недоцільним скликати позачергову сесію парламенту.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Я думаю, що позачергову сесію не треба збирати, тому що уже у вівторок (5 лютого) друга сесія починається”, - зауважив В.Рибак.

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За словами спікера, йому принесли розрахунки, які показують, що на проведення позачергової сесії “треба на вітер викинути 3 мільйони 627 тисяч гривень”.

Він вважає, що питання, які опозиція пропонує винести на позачергову сесію, можна заслухати на другій сесії, яка розпочнеться 5 лютого. За словами голови ВР, опозиція з ним не погоджується. “Думки у них свої, а я не можу виступати проти Регламенту Верховної Ради”, - додав спікер.

В.Рибак зазначив, що не зміг оголосити про проведення позачергової сесії, оскільки лише 140 підписів народних депутатів не викликають сумнівів у справжності. За словами голови ВР, до нього звернувся народний депутат України Владислав Лук'янов, який повідомив, що ряд народних депутатів від опозиції перетинали кордон, їх немає в Україні, тому справжність їхніх підписів викликає сумнів.

Голова Верховної Ради вважає, що депутати на черговій сесії мають обговорити події у харківській лікарні, коли трьох жінок-народних депутатів силою видалили з блоку, де проходить лікування екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

“Депутати мають право задати питання тим органам, які брали в цьому участь, і це ми повинні зробити”, - сказав він.

В.Рибак додав, що опозиція наполягає, щоб позачергова сесія ВР була скликана вже цього тижня.

“Я не можу зібрати позачергову сесію, тому що немає підстав. Ви всі вимагаєте від мене, щоб я Регламент (парламенту) виконував, а самі депутати хочуть його порушувати… Одні кажуть - давай, другі кажуть - не давай”, - зазначив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, три опозиційні фракції зібрали й 24 січня офіційно передали голові парламенту понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо порушень Конституції при ув’язненні екс-прем’єра Юлії Тимошенко та колишнього глави МВС Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності керівників МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з Регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим голова ВР В.Рибак 25 січня заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів.

Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету понад 3 млн 600 тис. грн.

Сьогодні, 29 січня, у прес-службі парламенту повідомили, що Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради дано доручення встановити законність ініціативи щодо проведення позачергової сесії.