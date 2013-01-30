Опозиція домагатиметься відставки Рибака
Депутат-опозиціонер каже, що Рибак створив небезпечний прецедент.
Народний депутат від "Батьківщини" Павло Петренко заявив, що одним із питань, які опозиція висуватиме на сесії, буде питання недовіри до спікера.
Про це Петренко заявив в ефірі ТВі.
"Що зараз основне? Ми завтра покажемо, що дійсно опозиційні депутати, вони є, вони підуть на свої збори до Верховної Ради. Те, що зробив спікер... З-поміж іншого завтра буде розглядатися питання щодо висловлення недовіри спікеру", – обіцяв Петренко.
Народний депутат також заявив, що Рибак створив небезпечний прецедент, коли відмовився скликати позачергову сесію.
"Це надзвичайно поганий прецедент, навіть у 2004 році, коли була конституційна криза під час президентських виборів, скликалися позачергові сесії при Кучмі. А те, що він робить, може ввійти в історію як спікер, що порушив Конституцію, він поставив хрест на статусі Верховної Ради та на статусі спікера", – вважає Петренко.