Опозиція домагатиметься відставки Рибака

Народний депутат від "Батьківщини" Павло Петренко заявив, що одним із питань, які опозиція висуватиме на сесії, буде питання недовіри до спікера.

Про це Петренко заявив в ефірі ТВі.

"Що зараз основне? Ми завтра покажемо, що дійсно опозиційні депутати, вони є, вони підуть на свої збори до Верховної Ради. Те, що зробив спікер... З-поміж іншого завтра буде розглядатися питання щодо висловлення недовіри спікеру", – обіцяв Петренко.

Народний депутат також заявив, що Рибак створив небезпечний прецедент, коли відмовився скликати позачергову сесію.

"Це надзвичайно поганий прецедент, навіть у 2004 році, коли була конституційна криза під час президентських виборів, скликалися позачергові сесії при Кучмі. А те, що він робить, може ввійти в історію як спікер, що порушив Конституцію, він поставив хрест на статусі Верховної Ради та на статусі спікера", – вважає Петренко.