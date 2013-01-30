«УДАР» збиратиме підписи за відставку Рибака

Як зазначається в повідомленні на офіційному сайті партії, «УДАР» вимагає видати підписні листи, необхідні для збору 150 підписів народних депутатів, як передбачено законом про регламент.

«Голова Верховної Ради Володимир Рибак, всупереч Конституції, законам та регламенту, відмовився скликати позачергову сесію парламенту на вимогу трьох опозиційних фракцій. Тому фракція «УДАР» розпочинає збір підписів за відставку спікера Рибака», - підкреслюють в партії.

Як повідомляв УНІАН, три опозиційні фракції зібрали й 24 січня офіційно передали голові парламенту понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо порушень Конституції при ув’язненні екс-прем’єра Юлії Тимошенко та колишнього глави МВС Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності керівників МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з Регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим голова ВР В.Рибак 25 січня заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів. Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету понад 3 млн 600 тис. грн.

29 січня В.Рибак заявив, що недоцільним цього тижня скликати позачергову сесію парламенту, тому що 5 лютого розпочинається чергова, друга сесія ВР сьомого скликання, а у прес-службі парламенту повідомили, що Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради дано доручення встановити законність ініціативи щодо проведення позачергової сесії.