Охорона виганяє журналістів з ВР

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому охорона мотивує свої дії тим, що засідання парламенту не відбувається.

На прохання УНІАН сказати, хто конкретно дав розпорядження, щоб преса покинула ложу, відповіді чіткої не було надано, а лише зазначено, що це розпорядження апарату ВР.

На даний час в сесійній залі перебуває близько 40 народних депутатів від опозиції.

Двоє депутатів перебувають в президії парламенту, а решта - в сесійній залі.

Зараз в ложу преси прийшли декілька депутатів, зокрема, Микола Катеринчук (“Батьківщина), Юрій Дерев’янко (позафракційний), Анатолій Дирів (“Батьківщина), які не дають охороні вигнати журналістів із ложі преси.