Регіонал: Компроміс один - вони розблоковують Раду, ми починаємо працювати

Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав Сухий, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Коментуючи те, що опозиція блокує роботу парламенту, народний депутат зауважив: «Мені поведінка опозиції абсолютно зрозуміла. Відсутність будь-яких конструктивних законодавчих пропозицій нинішня так звана опозиція намагається компенсувати якимось шоу. Намагаючись виправдати себе в очах виборців, вони влаштовують комедії. Це звичайнісінька комедія, тому що ми всі за те, щоб народні депутати голосували особисто. Це, до речі, конституційна вимога. Якби не було цієї причини - вони (опозиціонери – ПР) придумали б якусь іншу. Тому що вони лише обіцяють. Говорять, що у них то 80 законопроектів, то 40, а фактично їх немає. Вони їх не показали, не зареєстрували. Тож йдеться лише про намагання зробити шоу, причому за рахунок часу, який відводиться нашими платниками податків для роботи Верховної Ради». Він додав, що така поведінка опозиції є неприйнятною.

На тему: Кличко: Сьогодні роботи парламенту не буде

«Компроміс може бути досягнутий лише один – вони (опозиціонери) розблоковують роботу ВР, і ми починаємо працювати. Йти з опозицією на перемовини – з приводу чого?! З приводу зрозумілих речей, які записані в Конституції? Це абсурдно!», - наголосив Я.Сухий.

«Арсеній Яценюк, нинішній лідер опозиції, свого часу був головою Верховної Ради - що йому заважало тоді прийти таке рішення (щодо забезпечення особистого голосування у парламенті – ПР)? І в опозиціонерів сьогодні кілька проектів постанов. Тож нехай вони самі визначаться між собою - хто з них старший, і який проект постанови вони пропонують щодо запровадження кнопки (сенсорної)», - сказав він.

«Люди чекають від нас законопроектів. Сьогоднішній розпорядок дня ВР відображає масу проблем, які треба вирішувати негайно. Про зайнятість населення, про вдосконалення роботи пенсійних фондів, фондів соціального страхування. І я не бачу там законопроектів, які би вносила опозиція. Тож я не розумію, для чого і з якою метою опозиціонери прийшли в сесійну залу», - заявив Я.Сухий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні має відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання. В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування. Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

У президії опозиціонери повісили плакат з написом: “Рада гниє з Рибака”, на самій президії - “Кнопкодави — геть із Ради!”, в ложі уряду прикріплений плакат “Кнопкодавам — ні!”, а на ложі помічників - плакати “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” та “Кнопкодавам — ні!”.