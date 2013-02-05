Литвин думає, що Пукачу навіяли заяву про нього і Кучму

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Володимир Литвин заперечує правдивість заяв колишнього керівника Департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ України Олексія Пукача про його причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомляє Радіо «Свобода».

«А що йому ще залишається, крім того, як говорити те, що йому навіюють?», – сказав В.Литвин. «По суті справи, всі, які потрібні були свідчення, я в свій час давав. Очевидно, час уже припинити знущатися».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Після оголошення вироку О.Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть Леонід Кучма і В.Литвин.

У короткому коментарі журналістам після судового засідання О.Пукач сказав: «Я все розповів під час слідства і під час суду, але правду в цьому суді хотів знати тільки Федур (адвокат матері убитого журналіста Лесі Гонгадзе – УНІАН). Ні Мельниченко з Америки, ні Піскун, а саме Федур. Тому запитайте про мотив (вбивства Г.Гонгадзе - УНІАН) у Литвина і Кучми».

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукач був затриманий.