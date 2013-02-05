Регіонали залишилися без підтримки у Європарламенті
17:53, 05 лютого 2013Політика
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Термін дії меморандуму про взаєморозуміння між групою Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту та українською Партією регіонів завершився восени 2012 року.
Ханнес Свобода сказав, де знаходиться ключ до співпраці/ Фото: Newsbalt.ru
Про це під час спілкування у чаті на «Фейсбуці» заявив лідер соціалістів Європарламенту, австрійський депутат Ханнес Свобода.
“Угода між групою соціалістів та демократів та українською Партією регіонів завершилася вже минулої осені. Ми перебуваємо в діалозі з Партією регіонів, однак ми чітко сказали, що успішна реалізація пропозицій спеціальної делегації ЄС на чолі з Александром Кваснєвським та Петом Коксом є передумовою для подальшої тісної співпраці”, - сказав депутат.
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