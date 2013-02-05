Регіонали залишилися без підтримки у Європарламенті

17:53, 05 лютого 2013
Політика
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Термін дії меморандуму про взаєморозуміння між групою Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту та українською Партією регіонів завершився восени 2012 року.

Ханнес Свобода / Фото: Newsbalt.ru

Про це під час спілкування у чаті на «Фейсбуці» заявив лідер соціалістів Європарламенту, австрійський депутат Ханнес Свобода.
“Угода між групою соціалістів та демократів та українською Партією регіонів завершилася вже минулої осені. Ми перебуваємо в діалозі з Партією регіонів, однак ми чітко сказали, що успішна реалізація пропозицій спеціальної делегації ЄС на чолі з Александром Кваснєвським та Петом Коксом є передумовою для подальшої тісної співпраці”, - сказав депутат.

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