Регіонали залишилися без підтримки у Європарламенті

Про це під час спілкування у чаті на «Фейсбуці» заявив лідер соціалістів Європарламенту, австрійський депутат Ханнес Свобода.

“Угода між групою соціалістів та демократів та українською Партією регіонів завершилася вже минулої осені. Ми перебуваємо в діалозі з Партією регіонів, однак ми чітко сказали, що успішна реалізація пропозицій спеціальної делегації ЄС на чолі з Александром Кваснєвським та Петом Коксом є передумовою для подальшої тісної співпраці”, - сказав депутат.