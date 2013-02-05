ГПУ вразила «безграмотність» бютівця - радять йти до юриста

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це заявив начальник Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись, коментуючи заяву народного депутата Сергія Пашинського.

«Якщо чесно, то мене вражає безграмотність окремих депутатів, у даному випадку С.Пашинського. Неодноразово генеральний прокурор України Віктор Пшонка, я та мої колеги наголошували на тому, що слідство у справі Щербаня триває. І це не новина, це дія процесуального закону. В нас було достатньо підстав оголосити Ю.Тимошенко підозру у вчиненні цього злочину. Це ми і зробили. І якраз про це сказав на прес-конференції генеральний прокурор, акцентуючи увагу на тому, що до такого висновку слідство прийшло після того, як завершило низку слідчих дій в процесі розслідування цієї резонансної кримінальної справи. Крім того, він (генпрокурор) також наголошував, що сторона захисту вже на цьому етапі може активно розпочинати адвокатську роботу, зокрема, заявляти свої клопотання. Також Віктор Пшонка неодноразово підкреслював, що лише суд визначатиме міру вини або ж невинуватості Ю. Тимошенко у цих справах (організація вбивства Є.Щербаня і розкрадання 405,5 млн дол)», - сказав А.Курись.

За його словами, слідство розраховує на згоду самої Ю.Тимошенко дати свідчення у справі.

Він також додав, що заява народного депутата виглядає настільки безглуздо, що будь-який юрист або особа, причетна до правознавства, може йому роз’яснити, коли слідство у справі можна вважати закінченим.

«Зокрема, у випадку, коли справа йде до суду. А фантазія С.Пашинського лише ганьбить його освіту, яка б вона у нього там не була», - додав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, коментуючи свою зустріч у Генеральній прокуратурі з виконуючим обов’язки генпрокурора Ренатом Кузьміним та іншими посадовцями Генпрокуратури, С.Пашинський заявив, що А.Курись офіційно повідомив, що досудове слідство у справі про вбивство Є.Щербаня не завершено.

На переконання С.Пашинського, це означає, що генеральний прокурор Віктор Пшонка, який заявив про закінчення досудового слідства у справі про вбивство Є.Щербаня, нібито скоєного на замовлення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, “свідомо або несвідомо ввів суспільство та іноземних послів в оману”.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генеральний прокурор України В.Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Юлія Тимошенко і екс-прем’єр Павло Лазаренко.

29 січня захисники екс-прем’єр-міністра України О.Плахотнюк та С.Власенко заявили, що досі не отримали доступу до матеріалів справи, за якою Ю.Тимошенко висунуто обвинувачення у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Є.Щербаня.

Того ж дня начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявив, що до сьогодні жодного клопотання від адвокатів Ю.Тимошенко не надходило.

31 січня О.Плахотнюк заявив, що Ю.Тимошенко ще 24 січня письмово попросила Генеральну прокуратуру надати їй для ознайомлення матеріали справи про вбивство Є.Щербаня, однак не отримала відповіді на своє прохання.