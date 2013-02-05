Російський репер склав пісню про нову справу проти Тимошенко (відео)

Відповідне відео в рубриці «RapInfo-4» – гострі новини в речитативі, розміщено на сайті «Ти репортер».

«Братская Украина показывает плохой пример, все больше уголовных дел она заводит. Снова под ударом бывшая премьер, которая, так надо сказать, давно не на свободе», - йдеться в тексті пісні.

Dino МС нагадує, що «всем известная железная Юля обвиняется теперь и в убийстве заказном – нашла депутата Щербаня бандитская пуля».

На його думку, Україна від Россі пішла недалеко. «Это были шальные 90-е, вопросы тогда решались конкретно и просто. В преступном сговоре с Павлом Лазаренко «заказала» помеху госпожа Тимошенко», - співає він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, й підозрюваною в організації цього злочину є Ю.Тимошенко і екс-прем'єр Павло Лазаренко.