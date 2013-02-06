Луценко не дався чернігівським лікарям

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, сьогодні фахівці Чернігівської обласної лікарні вивчили документи, виписки з історії хвороби стаціонарного лікування Ю.Луценка в універсальній медичній клініці «Оберіг» (м.Київ).

Одночасно комісією було розглянуто звернення засудженого щодо направлення відповідних його аналізів в згадану клініку.

У відповідь на заяву Ю.Луценку лікарями було роз’яснено порядок і особливості підготовки до забору вказаного ним аналізу.

Після огляду хворого та вивчення відповідної медичної документації лікарі ЧОЛ запропонували Ю.Луценку додаткові, в тому числі й інструментальні методи обстеження, від яких засуджений відмовився.

У даний час лікарі визнають стан здоров’я Ю.Луценка задовільним. Він перебуває під постійним наглядом медперсоналу Менської виправної колонії (№91).

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.Луценка прооперували у клініці «Оберіг». Операція пройшла успішно, без будь-яких ускладнень. Після того лікарі дали дозвіл на переведення Ю.Луценка назад до колонії.