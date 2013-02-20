У ПР хочуть, щоб опозиція відкрила карти у присутності ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Регламентного комітету ВР Володимир Макеєнко, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, що опозиція напередодні узгодила свій варіант змін до закону про регламент.

“Я, як голова Регламентного комітету, в Комітеті його офіційно поданим не бачив”, - сказав він.

В.Макеєнко наголосив, що хоче, аби ці пропозиції побачили “всі разом” у присутності ЗМІ.

Крім того, він зауважив, щоб для того, аби розглянути запропоновані зміни, потрібно відкрити сесію ВР.

“Далі йдемо на Комітет, вносимо в регламент зміни, які напрацювала опозиція, і наші є пропозиції, вносимо в зал”, - сказав В.Макеєнко.

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Як повідомлялося, три опозиційні фракції – «Батьківщина», «Свобода» та «УДАР» - погодили текст змін до регламенту ВР, які вони готові підтримати, та передали його сьогодні спікеру парламенту.

Напередодні голови цих фракції повідомили, що у відповідному законопроекті мають бути такі пункті: картки відсутніх на засіданні ВР депутатів на підставі письмової реєстрації вилучаються і блокуються. Якщо ж карткою такого депутата все ж таки проголосували, то на голосування ставиться питання про видалення депутатів із зали на декілька засідань - і того, який проголосував, і того, за кого це було зроблено. Відповідно до законопроекту, для позитивного рішення буде достатньо 150 голосів депутатів.

Також у проекті має бути передбачена норма про те, що під час блокування трибуни парламенту депутати не отримуватимуть зарплату.

За словами лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, найголовнішим положенням законопроекту має бути те, що закон, за який проголосували карткою відсутнього депутата, голова ВР не має права підписувати, а повинен ставити на переголосування підняттям рук.

Лідери опозиційних фракцій підкреслили, що до узгодження положень проекту закону опозиція продовжуватиме блокування роботи парламенту.