У рідній області Ющенка податківці «похоронили» організацію його прихильників

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив позов Державної податкової інспекції у м. Суми про припинення реєстрації юридичної особи - Сумський обласний центр Всеукраїнського об'єднання «За Україну! За Ющенка!» у зв'язку з тим, що відповідач більше року не подає до ДПІ в м. Суми податкову звітність.

Як повідомили сьогодні в Сумському міськвиконкомі: «Отримали копію ухвали суду для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення юридичної особи цього центру».

Довідка УНІАН. Сумський обласний центр Всеукраїнського об'єднання «За Україну! За Ющенка!» був зареєстрований Сумським міськвиконкомом як юридична особа 6 травня 2008 р.

Екс-президент України Віктор Ющенко народився в селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області.