Яценюк: Янукович хотів би внести до Конституції своє прізвище

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо ініціатив лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, які стосуються змін до Конституції, зокрема голосування простою більшістю від присутніх депутатів у парламенті.

“В.Янукович створив дорадчий орган щодо змін до Конституції (йдеться про Конституційну асамблею – УНІАН). Цей орган є неконституційним, він не має права вносити зміни до Конституції і не має права пропонувати такі зміни”, - наголосив А.Яценюк.

Він зауважив, що зміни до Конституції можливі лише в парламенті України. “Так визначає сама Конституція. Тому ми зголосилися на те, що ми, як опозиція, вимагаємо створення тимчасової спеціальної комісії з питання внесення змін і доповнень до Конституції України”, - сказав він і додав, що лише там можна розглядати питання щодо змін до Конституції.

“У мене таке враження, що він створив комісію по змінам до Конституції тому що він своє прізвище хоче записати: Президент України Янукович Віктор Федорович. Ну і всі інші наступники по сімейному принципу”, - сказав А.Яценюк і додав, що вони так і не отримали відповіді, навіщо В.Янукович створив цей орган.

За словами А.Яценюка, після того, як буде створена запропонована опозицією спецкомісія, “ми будемо мати спільне бачення щодо внесення змін до української Конституції”.

На цю тему: Янукович запевняє Венеціанську комісію, що компроміси можливі

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого ц. р. Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю аналітичному журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013» заявив, що необхідно підготувати проект змін до Конституції, який відповідатиме вимогам усього українського суспільства, і «законопроект буде внесений мною на розгляд парламенту».

В.Янукович, зокрема, сказав: «Модернізація Конституції - одне з найважливіших і найактуальніших завдань на сучасному етапі розвитку України», і зауважив, що вирішення цього завдання потребує системного, професійного та відкритого підходу як безпосередньо до змісту оновленої Конституції, так і до процесу підготовки пропозицій щодо її вдосконалення.

За словами Президента, саме з цією метою і було створено Конституційну Асамблею, до складу якої поряд із фахівцями у сфері конституційного права увійшли представники громадянського суспільства та місцевого самоврядування, а також представники від різних політичних сил.

В.Янукович наголосив, що Конституційна Асамблея працює активно, відкрито і публічно, а всі її рішення та позиції висвітлюються на сайті Президента України. У її складі створено сім комісій, які працюють за різними напрямками конституційного оновлення. Вже проведено три пленарні засідання. Наступним кроком має стати широке громадське та експертне обговорення цього законопроекту, зазначив глава держави. «Тільки після цього доопрацьований у Конституційній Асамблеї з урахуванням всіх пропозицій законопроект буде внесений мною на розгляд парламенту», - підкреслив В.Янукович.

«Моя позиція в питанні проведення конституційної реформи послідовна - зміни до Основного Закону держави повинні вноситися тільки в порядку, визначеному розділом XIII чинної Конституції України, тобто за обов'язкової участі Верховної Ради України», - сказав Президент.