"Свобода" про сланцевий газ: Україну перетворюють на дослідний полігон

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі парторганізації, засідання Харківського окружного адміністративного суду за позовом голови ХОО ВО «Свобода», народного депутата України Ігоря Швайки до Харківської обласної ради щодо скасування рішення про видобування сланцевого газу в регіоні відбудеться сьогодні в Харкові.

За словами представника прес-служби, рішення Харківської облради, яка погодила проект угоди про видобуток сланцевого газу на території області, «ухвалювалося з грубим порушенням чинного законодавства та не відповідає інтересам українців. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» виступає за збільшення власного видобутку, у тому числі альтернативними способами, але лише за умови екологічної безпеки, економічної обґрунтованості та дотримання прав українського народу».

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Як наводить прес-служба слова І.Швайки, «надра землі є власністю українського народу, тож подібні рішення повинні ухвалюватися у відкритому діалозі з громадою, а Україну намагаються перетворити на такий собі науково-дослідний полігон із вивчення проблем видобутку сланцевого газу».

За словами співрозмовника агентства, «Ігор Швайка керується принципом «роби, що мусиш, і будь, що буде». Якщо суд відмовить у задоволенні прохання, подаватимемо апеляцію».

На запитання, йдеться про необхідність змусити компанії взяти зобов’язання безпечного газовидобування в Україні, чи «Свобода» вимагає абсолютної заборони видобутку сланцевого газу в країні, у прес-службі відповіли: «Це вимога абсолютної заборони видобутку сланцевого газу в Україні».

У ХОО ВО «Свобода» відмовилися коментувати факт відкликання з Верховної Ради законопроекту «Про введення тимчасової заборони (мораторію) на пошук, розвідку та видобування нетрадиційних вуглеводнів», який 5 лютого ц.р. був зареєстрований народними депутати від «Батьківщини» Арсеном Аваковим, Андрієм Кожем’якіним та Миколою Томенком.

«Ми не коментуємо дії наших колег по опозиції, нехай на це запитання відповідають Аваков, Кожем’якін і Томенко», - зазначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл..) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. В Харкові, Ізюмі та Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.