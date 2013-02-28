Янукович у понеділок злітає до Путіна - джерело

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

«В.Янукович приїде до Москви 4 березня», - повідомив співбесідник агентства.

За його словами, розглядається також варіант зустрічі в резиденції Президента РФ у Завідово (Тверська область). Планується, що цього самого дня В.Янукович повернеться до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Посол Росії у РФ Михайло Зурабов повідомив, що зустріч Президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича може відбутися в березні.

«Я очікую, що найближчим часом ми одержимо точну інформацію про зустріч на вищому політичному рівні. Думаю, що це відбудеться в березні», - сказав М.Зурабов.

Попередній візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений.

Тоді прес-служба Президента України відзначала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці, в першу чергу в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили в прес-службі.