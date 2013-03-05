Опозиція пропонує оголосити 2013 рік Роком пам’яті жертв Голодомору

Відповідний проект постанови «Про 80-ті роковини Голодомору в Україні та вшанування пам’яті жертв геноциду української нації» зареєстрували у Верховній Раді лідери опозиційних фракцій Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, а також народні депутати – свободівець Юрій Сиротюк та представник «Батьківщини» Володимир Яворівський.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у пояснювальній записці до проекту постанови зазначено: «2013 року виповнюється 80 років із часу вчинення геноциду проти українського народу – Голодомору 1932–1933 років. Це був безпрецедентний злочин у світовій історії, бо штучний голод був спрямований не лише на фізичне знищення українців: комуністичний режим прагнув знищити саме українство, позбавити українську націю її волелюбного духу, її ідентичності».

Проект постанови передбачає оголосити 2013 рік Роком пам’яті жертв Голодомору, засудити злочинну політику геноциду, яку здійснював більшовицький режим проти українського нації, провести у листопаді 2013 року парламентські слухання щодо злочинів тоталітаризму в Україні. Також проект передбачає рекомендувати Кабінету міністрів України, центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування провести заходи на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Зокрема, передбачено рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити і затвердити план заходів у зв’язку із 80-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, а також розробити загальнодержавну програму з дослідження Голодомору та увічнення пам’яті його жертв. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України передбачено рекомендувати провести в навчальних закладах Уроки пам’яті, інші тематичні заходи; Міністерству закордонних справ – продовжити роботу щодо міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу; Державному комітету телебачення та радіомовлення України – забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, присвячених цим роковинам, організувати тематичні радіо- та телепередачі. Органам місцевого самоврядування передбачено рекомендувати вирішити питання щодо демонтажу пам’ятників та перейменування топографічних об’єктів, пов’язаних з особами, причетними до організації голодоморів та масових політичних репресій в Україні.

Як нагадали у прес-службі, за висновками Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАНУ, в Україні внаслідок Голодомору загинули понад 3 млн. 940 тис. осіб.