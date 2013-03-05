До лікарні Тимошенко заїхав кортеж конвойних автомобілів - джерело

Кореспонденту УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах повідомило, що близько години тому на територію медичного закладу заїхали два медичних автомобіля у супроводі двох автомобілів ДАІ та мікроавтобус.

Співрозмовник агентства не зміг підтвердити, чи планується сьогодні етапування Ю.Тимошенко.

Водночас у коментарі УНІАН захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко висловив сумнів, що екс-прем’єра планують етапувати на засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ.

С.Власенко припустив, що сьогодні Ю.Тимошенко можуть етапувати до Качанівської виправної колонії.

“Засідання призначене на 10.00. Тобто, значить, що її б уже мали привезти у суд. Однак я не виключаю, що її можуть перевезти в Качанівську колонію”, - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що у разі етапування Ю.Тимошенко представники Державної пенітенціарної служби порушать усі рекомендації лікарів.