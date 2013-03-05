Круглий стіл "Що чекає українську охорону здоров'я у 2013 році?"

6 березня (середа) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Що чекає українську охорону здоров'я у 2013 році?" Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна Питання, винесені на обговорення: 1. Медреформа в пілотних регіонах: перші підсумки. 2. Чим відрізняється сімейний лікар від терапевта і педіатра? 3. Скільки медустанов необхідно Україні? 4. Як утримати лікарів у селі? 5. Чи стануть українці прихильниками проведеної реформи? 6. Чим загрожує і кому вигідна «антивакцинальна» кампанія? Учасники круглого столу: 1. ОЛЕКСАНДР ТОЛСТАНОВ, заступник Міністра охорони здоров'я України 2. МИКОЛА ПРОДАНЧУК, директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя 3. СЕМЕН ГЛУЗМАН, президент Асоціації психіатрів України 4. ЄЛИЗАВЕТА ШУНЬКО, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за фахом «Неонатологія» 5. ФЕДІР ЛАПІЙ, головний позаштатний імунолог КМДА 6. ВІТАЛІЙ МОХОР, начальник Головного управління охорони здоров'я КМДА 7. ОЛЕКСАНДР ГРИНЕВИЧ, директор Державного центру інноваційних біотехнологій Держінформнаукі 8. ЛІДІЯ ДІДЕНКО, директор Департаменту охорони здоров'я та курортів Вінницької облдержадміністрації 9. ВІКТОР ЛИСАК, директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації 10. ОЛЕНА ЛУГОВА, начальник Управління із забезпечення проведення реформування, організаційної роботи та роботи із зверненнями громадян департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міськради Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)

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