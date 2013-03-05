Канал «Рада» очолив колишній прес-секретар Януковича

12:18, 05 березня 2013
Політика
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Новим директором телеканалу “Рада” призначено Ігоря Толстих.

Ігор Толстих очолив канал

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Верховної Ради України Вікторія Шведова.

Спікер Верховної Ради Володимир Рибак звільнив попереднього директора каналу Василя Климчука.

Як відомо, Ігор Толстих раніше працював прес-секретарем глави Донецької ОДА Віктора Януковича.

З 1998 року працював гендиректором Донецької обласної ДТРК. 

У серпні 2004 року почав свою роботу у Національній телекомпанії України, де з грудня 2004-ого був призначений віце-президентом. З 2010 року був заступником гендиректора НТУ. 

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