Канал «Рада» очолив колишній прес-секретар Януковича

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Верховної Ради України Вікторія Шведова.

Спікер Верховної Ради Володимир Рибак звільнив попереднього директора каналу Василя Климчука.

Як відомо, Ігор Толстих раніше працював прес-секретарем глави Донецької ОДА Віктора Януковича.

З 1998 року працював гендиректором Донецької обласної ДТРК.

У серпні 2004 року почав свою роботу у Національній телекомпанії України, де з грудня 2004-ого був призначений віце-президентом. З 2010 року був заступником гендиректора НТУ.