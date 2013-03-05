Канал «Рада» очолив колишній прес-секретар Януковича
12:18, 05 березня 2013Політика
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Новим директором телеканалу “Рада” призначено Ігоря Толстих.
Ігор Толстих очолив канал "Рада" / Фото: Аppu.org.ua
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Верховної Ради України Вікторія Шведова.
Спікер Верховної Ради Володимир Рибак звільнив попереднього директора каналу Василя Климчука.
Як відомо, Ігор Толстих раніше працював прес-секретарем глави Донецької ОДА Віктора Януковича.
З 1998 року працював гендиректором Донецької обласної ДТРК.
У серпні 2004 року почав свою роботу у Національній телекомпанії України, де з грудня 2004-ого був призначений віце-президентом. З 2010 року був заступником гендиректора НТУ.
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