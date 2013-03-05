Юрист: Можливо, Власенко і непоганий нардеп, але адвокат він ніякий

«Формально підстави для позбавлення мандата Власенко є, я йому це сам говорив, і він це розумів. Звичайно, тут також справа і в недосконалому законодавстві, проте Власенко міг би вийти з цієї ситуації більш гідно, здавши адвокатську ліцензію і продовжуючи захищати Тимошенко, як захисник, а не адвокат », - упевнений юрист.

У той же час Мусієнко зазначає, що Власенко являє собою зразок некваліфікованого юриста.

«Може, він і непоганий народний депутат, але як адвокат він тільки нашкодив Тимошенко своєю роботою. Це виражалося в провокуванні суду на застосування запобіжного заходу ще в ході судового слідства, в очевидній неповазі до судді, затягуванні справи. Тому я вважаю, що одними з винуватців в ув’язненні Тимошенко є її захисники. На всіх стадіях справи вони наполягали на замовному характері справи, тоді як на юридичному захисті не акцентували уваги», - говорить експерт.

При цьому, за його словами, Власенко не використовував у ході захисту Тимошенко низку козирів.

«Адвокати навіть не спробували викликати як свідків представників Російської Федерації, посадових осіб Газпрому з питань, хто був ініціатором підвищення цін, чому не було підписано угоду до того, як ціни були підвищені, до того як Ющенко відкликав Дубину з переговорів. Тобто той же Власенко не наполіг на нормах, які могли б виправдати підсудну», - вважає Мусієнко.

Нагадаємо, що 5 березня у Вищому адміністративному суді почнеться розгляд справи про «сумісництво» народного депутата Сергія Власенка.