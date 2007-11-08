Тимошенко проводить консультації з Морозом

У Верховній Раді досі не розпочалося засідання підготовчої групи з проведення першої сесії парламенту VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, початок засідання був запланований на 15.00.

Для роботи у засіданні підготовчої групи у повному складі прибули представники БЮТ (10 осіб) та НУ-НС (5 осіб). Досі не з’явилися представники Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина. Також до приміщення, де мало розпочатися засідання, поки що не прийшов голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спізнилася на початок засідання на 20 хвилин, але згодом вона покинула конференцзал і, за інформацією УНІАН, зараз проводить консультації з О.МОРОЗОМ.