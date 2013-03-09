Тягнибок не виключає, що піде у мери Києва, якщо відмовиться Кличко

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

При цьому він нагадав, що на сьогодні серед трьох керівників опозиційних фракцій, найвищий рейтинг для того, щоб може балотуватися і перемагати на посаду міського голови Києва, у Віталія Кличка.

"Зрозуміло, «Свобода» може виставити свої кандидатури, Іллєнка, наприклад. Зрештою, я можу піти, якщо буде така необхідність політична. Але звісно, якщо Кличко каже: я іду, то ми тоді з «Батьківщиною» працюємо на його кандидатуру", - підкреслив Тягнибок і додав, що заявами про підтримку колеги з опозиції стимулюють лідера УДАРу "думати трішки швидше".

"Це ж є нормальні логічні речі. Бо можна думати трішки довго і, відповідно, це може призвести до певних непередбачуваних наслідків", - резюмував Тягнибок.