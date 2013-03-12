Бізнес-партнер Щербаня вважає, що вбивство не могло відбутися без відома Кучми

Про це він заявив під час програми "Знак оклику" на телеканалі ТВі, повідомляє Українська правда.

"Як не дивно, на той момент, скажімо, за збігом обставин та всіх моментів, смерть Щербаня була вигідна багатьом. Зокрема, ви знаєте таку структуру, як "Єдині енергетичні системи", якою керувала Юлія Тимошенко. Це також Павло Лазаренко", - сказав Дедух.

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"А якщо аналітично підходити до цієї ситуації, то дії, які відбувалися в аеропорту, не могли проходити без санкції перших осіб держави, маю на увазі тодішнього президента Леоніда Кучму. Це щонайменше те, що... Я впевнений на 90%, що ці люди безпосередню участь брали в замовленні вбивства Євгена Щербаня", – заявив він.