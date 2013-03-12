9 сіл у Тернопільській області відрізали від світу: люди вийшли на акцію протесту

Як передає кореспондент УНІАН, загалом проти відміни автобусних рейсів прийшло протестувати близько 50 людей із сіл Івачів, Малашівці, Кобзарівка, Іванківці, Вертелка, Чернихівці та інших, які впродовж двох днів уже не можуть виїхати із сіл, щоб добратися на роботу, а потім вернутися автобусом додому.

«Автобуси «Тернопіль-Глядки», «Тернопіль-Плесківці», «Тернопіль-Вертелка» перестали курсувати після втручання транспортної інспекції. Перевізники пояснюють, що у них не затверджені паспорти маршрутів, оскільки за новими законодавчими нормами ділянка дороги в Івачів є завузькою, відповідно представники транспортної інспекції періодично проводять перевірки і штрафують перевізників», – розповів депутат Зборівської райради Олександр Ріпка.

За його словами, райрада уже зверталася до голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна з пропозицію задіяти альтернативну дорогу, яка іде через Малашівці.

«Там є дорога біля сміттєзвалища, нею б могли курсувати автобуси, але її потрібно відремонтувати. А щоб її ремонтувати, необхідно виготовити документи на неї, бо на паперах тої дороги взагалі не існує», – зауважив О. Ріпка.

Натомість люди з сіл вимагали негайно відновити рух автобусів, оскільки їм доводиться долати пішки чималі відстані.

«Ми змушені вертатися додому з роботи пішки, приходимо о 12 годині ночі. І це вже не вперше. Аналогічна ситуація була у грудні, тоді автобуси три дні не їздили. Зараз водій висаджує нас за 10 км від села і заявляє, що далі не поїде, бо інакше його оштрафують. Це не є людське ставлення, але ми претензій до перевізників не маємо, тільки до влади, якій наплювати на людей. Якщо ситуація не зміниться, ми перекриємо дорогу на сміттєзвалище», – погрожували учасники акції протесту.

Начальник головного управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації Юрій Козіцький, який зустрівся з людьми, пообіцяв, що вже сьогодні автобусні рейси до їхній сіл відновлять.

«Дійсно, дана дорога є завузька і дії представників транспортної інспекції є цілком законними. Як вихід ми повторно подамо паспорти маршрутів на затвердження, а до того часу автобуси ходитимуть. За 3-4 місяці ми відремонтуємо дорогу, яка іде попри сміттєзвалище, і вже тоді автобуси їздитимуть нею за новими паспортизованими рейсами», – пояснив вихід з ситуації Ю. Козіцький.