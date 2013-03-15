Опозиція: хуртовина не зупинила ужгородців - вони збираються на акцію
Жителі Закарпаття, незважаючи на хуртовину, збираються в Ужгороді на акцію «Вставай, Україно!» - «Батьківщина».
Тисячі жителів Закарпаття, незважаючи на хуртовину, зібралися на Театральній площі Ужгорода, звідки рушить марш у рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!».
Люди продовжують прибувати, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.
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Водночас, як і вчора, напередодні маршу у Вінниці, у ЗМІ почали розповсюджуватися неправдиві повідомлення про начебто перенесення акції, заявляють у «Батьківщині» і наголошують, що марш розпочнеться, як і було заплановано, з Театральної площі Ужгорода і рушить до Народної площі, де відбудеться мітинг за участю лідерів опозиції. Опозиція закликає закарпатців приєднуватися до акції.