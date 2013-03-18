Вілкул розповів, як можна подолати корупцію в Україні

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».

«Ефективною стане тільки побудова системи, яка не дає можливості конкретній людині мати неправильні думки», - підкреслив він. «Я в цьому питанні дуже вірю в ефективність електронного урядування», - заявив віце-прем'єр. Зокрема, він поділився досвідом, отриманим у процесі управління промисловими підприємствами.

«Я, працюючи в промисловості, очолював реалізацію проекту з впровадження ERP-технологій (ERP - інтеграція, автоматизація, забезпечення). В результаті на п'яти гірничо-збагачувальних комбінатах була впроваджена найкраща у світі в металургійній галузі ERP-система компанії SAP з 12 модулів, починаючи від управління фінансів і закінчуючи управлінням персоналом, екологією і т.д. Підприємство від цього впровадження змогло знизити залишки і запаси на 80 відсотків. Всі процедури стали абсолютно зрозумілими і прозорими. Якщо співробітник повинен зробити в певний відрізок часу певну операцію і він цього не зробив, або зробив як-небудь не так, то відповідно загоряється попередження. Той же принцип ми впровадили в області, той же принцип будемо впроваджувати у всій країні », - заявив Олександр Вілкул.

Як приклад подібної системи, що знижує бюрократичні навантаження і можливості корупції, він також навів системи електронного документообігу та дозвільних процедур, впроваджені ним в Дніпропетровській області, яку Вілкул очолював у 2010-2012 роках.

Нагадаємо, Олександр Вілкул також повідомив, що зараз під його керівництвом в Кабміні створена робоча група з питання розробки та впровадження електронного документообігу, за участю провідних світових IT-компаній. Дана система буде впроваджена в центрах надання адміністративних послуг, яких в Україні налічується вже близько 100.