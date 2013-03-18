Безмандатний Домбровський поскаржився на ВАСУ Вищій раді юстиції

Олександр Домбровський направив до Вищої ради юстиції України заяву щодо неправомірної поведінки суддів Вищого адміністративного суду України при ухваленні рішення позбавити депутатських повноважень двох народних депутатів – позафракційного О.Домбровського, обраного у вінницькому окрузі № 11, та Павла Балогу, обраного в окрузі № 71 на Закарпатті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Домбровського, за його словами, згадане рішення ВАСУ суперечить низці норм чинного законодавства, адже підстави дострокового припинення повноважень народного депутата є чітко визначеними в статті 81 Конституції України.

«У своїй заяві О.Домбровський вказує на очевидні порушення суддями ВАСУ норм матеріального та процесуального права, знехтування ними вимог закону і вимагає відкрити дисциплінарне провадження стосовно суддів ВАСУ, які своїми діями продемонстрували непрофесіоналізм, упередженість та принизили авторитет судової влади України», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу і О.Домбровського депутатських повноважень.

Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.

14 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що направив до КС подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги і О.Домбровського повноважень.

61 член фракції Партії регіонів підписався під поданням до Конституційного Суду щодо законності рішення ВАСУ про позбавлення П.Балоги та О.Домбровського депутатських повноважень.