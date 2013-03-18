Яценюк розвідав про плани ПР щодо виборів у Києві
Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголошує, що завтра Верховна Рада має проголосувати за проект постанови про вибори мера Києва та депутатів Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
За словами А.Яценюка, за планами Партії регіонів, столичні вибори повинні відбутися не 2 червня, а у липні - “у той момент, коли Партія регіонів технологічно вважає, що вона отримає більшу підтримку”.
А.Яценюк наголосив, що 27 травня завершується термін повноважень Київської міської ради і з 28 травня вона буде неповноважною.
“З огляду на це завтра ми повинні проголосувати постанову про оголошення конституційних термінів виборів мера Києва та Київської міської ради. А конституційні терміни - це саме 2 червня, як було внесено фракцією “УДАР” і як було проголосовано, підкреслюю, одностайно було проголосовано усіма членами (профільного) комітету”, - зауважив А.Яценюк.