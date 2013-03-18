Рибак розуміє, чому Азаров наказав попереджати про прихід депутатів у Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він вказав на прес-конференції.

За словами В.Рибака, постановою уряду передбачено, що для депутатів буде виділено 10 місць на засіданнях уряду. Він зауважив, не можуть 450 народних депутатів брати участь у засіданні уряду, оскільки розміри зали цього не дозволяють.

Водночас В.Рибак висловив переконання, що якщо хтось із депутатів “буде наполягати (на участі у засіданні уряду - УНІАН), то він завжди буде на засіданні уряду”.

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“Я думаю, що тут більше політичне питання. Організаційно це питання визначено”, - додав він.

Як наголосив В.Рибак, оскільки більше 10 місць не може бути виділено, то якщо прийдуть 100 депутатів, це може призвести до зриву засідання уряду. “Якщо більше 10 місць немає, то що, давайте зайдемо туди 100 і зірвемо засідання уряду? Все на цьому?”, - запитав голова ВР.