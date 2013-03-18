Регіонали обіцяють не виганяти Власенка з сесійної зали

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Олександр Єфремов сказав на прес-конференції, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Він підкреслив, що члени його фракції цього не робитимуть. «Ну що ви, ми не погано виховані», - додав О.Єфремов.

За його словами, у С.Власенка є рішення Вищого адміністративного суду України, яке не підлягає оскарженню.

На запитання, чи підтримає фракція Партії регіонів створення тимчасової слідчої комісії ВР з проблеми повторних виборів у п'яти проблемних округах і рішень ВАСУ про позбавлення депутатських мандатів Андрія Веревського і С.Власенка, О.Єфремов відповів, що поки що рішення фракції з цього питання немає.

Водночас він підкреслив, що ТСК не має права «чинити тиск на судову гілку влади».

На думку О.Єфремова, «ще жодна комісія ВР не досягла якихось результатів», оскільки ТСК «політично заангажовані».