Європейський суд взяв до розгляду скаргу кандидата з «проблемного» округу

Європейський суд з прав людини минулого тижня взяв до розгляду скаргу кандидата від опозиції на парламентських виборах-2012 по мажоритарному округу №197 (Черкаська область) Леоніда Даценка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ПП «Фронт змін», про це рішення Євросуду Л.Даценка листом повідомив секретар суду.

Як йдеться у листі з Європейського суду з прав людини, "…суд розгляне вашу скаргу, як тільки це буде можливо. Розгляд здійснюватиметься на основі наданих вами інформації та документів".

Член ПП "Фронт змін", висуванець ВО "Батьківщини" Л.Даценко, після безрезультатного розгляду своїх скарг в українських судах, звернувся зі скаргою до Європейського суду з прав людини. На розгляд суду він подав копії протоколів із мокрими печатками із усіх 146 виборчих дільниць виборчого округу №197 та інші матеріали, які підтверджують його перемогу, сказано в повідомленні.

Як інформують у прес-службі обласної організації ПП «Фронт змін», «…на окружній виборчій комісії №197 відбувались грубі порушення закону, внаслідок яких на сервері ЦВК з’явились сфальсифіковані дані по 18 виборчих комісіях, які суттєво відрізнялися від даних у протоколах із мокрими печатками з цих дільниць. В результаті цього було спотворено результат голосування на користь самовисуванця, підтримуваного владою, олігарха Богдана Губського. Голова окружкому відвіз до ЦВК сфальсифікований підсумковий протокол, однак там його не прийняли. Згодом ЦВК оголосила округ проблемним».

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

9 січня голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п’яти проблемних одномандатних округах. За словами О.Єфремова, КС має вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах – ЦВК або парламент.

Разом з тим 4 лютого лідери трьох опозиційних фракцій парламенту зареєстрували у ВР проект постанови про встановлення результатів виборів до парламенту 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223. Документом пропонується зобов’язати ЦВК встановити результати виборів у 5-ти проблемних округах.

15 березня у ЦВК заявили, що очікують від Верховної Ради рішення про проведення повторних виборів у спірних мажоритарних округах.

У лютому Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу кандидата від опозиції по мажоритарному округу №194 (Черкаська область) Миколи Булатецького.