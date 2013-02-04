Опозиція вимагає від ЦВК встановити результати виборів у «проблемних округах» (доповнена)

Лідери трьох опозиційних фракцій парламенту пропонують постановою Верховної Ради України встановити результати виборів у п’яти виборчих округах.

На сайті парламенту народні депутати - лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко, лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок, зареєстували проект Постанови про встановлення результатів виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223.

Текст проекту на сайті парламенту поки відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах: №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада 2012 року Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.