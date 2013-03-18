Рішення комісії: Власенко є захисником Тимошенко, а не адвокатом

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, це випливає з рішення дисциплінарної палати цього органу щодо С.Власенка від лютого 2012 року.

«З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що народного депутата України С.Власенка було допущено до участі у кримінальній справі не у зв'язку із здійсненням професійної адвокатської діяльності, а з інших, передбачених ст. 44 КПК України підстав (як фахівця у галузі права)», - цитує прес-служба рішення комісії.

«Це ще один документ, який свідчить, що Сергія Власенка абсолютно безпідставно, лише з політичних міркувань, позбавили депутатських повноважень. Однак ця позиція органу адвокатського самоврядування, як і інші докази сторони захисту, була повністю проігнорована заангажованими суддями Вищого адміністративного суду», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника Ю.Тимошенко С.Власенка. Суд ухвалив це рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю. Водночас в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.

С.Власенко оскаржив у Верховному суді рішення ВАСУ.