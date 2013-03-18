Янукович велів створити веб-портал з даними про майно чиновників

Про це йдеться у опублікованому сьогодні на сайті Президента тексті Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Так, Кабмін має до червня розробити та винести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо "визначення механізму перевірки відомостей, що містяться в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави".

У проекті закону має бути закладений механізм методичного забезпечення діяльності підрозділів органів виконавчої влади з питань запобігання і виявлення корупції, а також має бути встановлений обмежений перелік посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, претенденти на зайняття яких підлягають спеціальній перевірці.

Окрім того, впродовж квітня має бути розроблений проект закону щодо "розширення переліку посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру яких підлягають обов'язковому оприлюдненню". При цьому, як вказано у Плані дій, декларації мають публікуватися на спеціальному єдиному веб-порталі декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру посадових осіб.

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В.Янукович також доручив уряду протягом квітня розробити та внести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо запровадження відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення і видати нормативно-правовий акт щодо створення національної системи оцінки рівня корупції.

Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" був затверджений указом Президента від 12 березня 2013 року № 128/2013.