Депутати так і не домовились про місцеві вибори - Рада розійшлась до завтра
14:08, 20 березня 2013Політика
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Ранкове засідання Верховної Ради вже завершилося - на 20 хвилин раніше за встановлений час.
Рибак розпустив депутатів до завтра
Як передає кореспондент УНІАН, про закриття засідання оголосив голова ВР Володимир Рибак. (УНІАН: по середах і п’ятницях у пленарний тиждень депутати працюють лише у першій половині дня – УНІАН).
Він повідомив, що консультації з приводу питань, через які сьогодні у сесійній залі виникли суперечки, зокрема щодо призначення позачергових місцевих виборів, - продовжуються.
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ВР свою роботу продовжить завтра, 21 березня, о 10.00.
Народні депутати наразі покидають сесійну залу, а лідер “Свободи” Олег Тягнибок проводить нараду зі своїми депутатами біля їхніх робочих місць.
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