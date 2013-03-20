Депутати так і не домовились про місцеві вибори - Рада розійшлась до завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про закриття засідання оголосив голова ВР Володимир Рибак. (УНІАН: по середах і п’ятницях у пленарний тиждень депутати працюють лише у першій половині дня – УНІАН).

Він повідомив, що консультації з приводу питань, через які сьогодні у сесійній залі виникли суперечки, зокрема щодо призначення позачергових місцевих виборів, - продовжуються.

На тему: Депутати «розважаються»: Свобода кричить «українська», ПР - «фашисти»

ВР свою роботу продовжить завтра, 21 березня, о 10.00.

Народні депутати наразі покидають сесійну залу, а лідер “Свободи” Олег Тягнибок проводить нараду зі своїми депутатами біля їхніх робочих місць.