Рибак: Завтра Рада візьметься за вибори мера Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Рибак журналістам у рамках загальних зборів членів Конфедерації будівельників України.

За його словами, парламент розпочав роботу і працюватиме завтра. «Сьогодні ті питання, які були каменем спотикання, я доручив комітету розглянути. Завтра першими питаннями ми розглядатимемо пропозиції комітетів: розглядатимемо закон про вибори депутатів і мера Києва, 6-7 законопроектів про євроінтеграцію України. Питань дуже багато», - сказав В.Рибак.

Голова ВР уточнив: «Завтра розглядатимемо міста, вибори міських голів і одразу переходимо до Києва».