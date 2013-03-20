Рибак пропонує депутатам проголосувати за саморозпуск ВР
13:21, 20 березня 2013Політика
2780 0
Голова Верховної Ради Володимир Рибак запропонував народним депутатам проголосувати за саморозпуск парламенту.
Володиимр Рибак поставив питання руба
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту після чергового безрезультатного рішення ВР.
На тему: Нардепи у ВР ніяк не визначаться щодо виборів
“Може, поставити питання про саморозпуск Верховної Ради і проголосуємо за це питання”, - запропонував, зокрема, спікер.
Народні депутати із фракції “Свобода” почали кричати: «Ставте». Інші або мовчали, або теж щось вигукували. Після цього В.Рибак сказав: “Я бачу, знову більшості немає”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter