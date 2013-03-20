Рибак пропонує депутатам проголосувати за саморозпуск ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту після чергового безрезультатного рішення ВР.

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“Може, поставити питання про саморозпуск Верховної Ради і проголосуємо за це питання”, - запропонував, зокрема, спікер.

Народні депутати із фракції “Свобода” почали кричати: «Ставте». Інші або мовчали, або теж щось вигукували. Після цього В.Рибак сказав: “Я бачу, знову більшості немає”.