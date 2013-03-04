Розпочато кримінальне провадження проти народного депутата Мірошниченка

Цього разу за фактом пошкодження пам’ятника Леніну в місті Охтирка – за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, кримінальне провадження з приводу незаконного заволодіння транспортним засобом розпочато 1 березня.

За інформацією начальника відділу прокуратури Сумської області Михайла Северина, в ході досудового розслідування в цьому провадженні встановлено, що народний депутат незаконно заволодів автомобілем, що належить жителю Сумщини. Вантажівку народний депутат того ж дня зупинив у Тростянці, сказав водієві, що вона потрібна йому для перевезення меблів, пообіцявши за це відповідну винагороду. Потім наказав власнику авто їхати з ним до Охтирки і чекати на площі Леніна на відстані 50 метрів від пам’ятника. Незважаючи на заперечення водія, І.Мірошниченко сам сів за кермо автомобіля і за допомогою металевого троса зруйнував пам’ятник.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого народний депутат України Ігор Мірошниченко разом з групою прихильників, застосовуючи вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-130», зруйнував пам’ятник Леніну в м. Охтирка Сумської області.

За даним фактом Охтирським міськвідділом УМВС України в Сумській області було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб).

Досудове розслідування в обох кримінальних провадженнях контролюється прокуратурою Сумської області.