Завтра в парламенті буде більшість. Її побачив Мартинюк

Сьогоднішнє голосування за проект постанови “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України п’ятого скликання” “показало, що завтра у Верховній Раді України буде більшість”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України, член фракції КПУ Адам МАРТИНЮК, який як член тимчасової президії ВР головує сьогодні на засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України не підтримала проект постанови “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України п’ятого скликання”, внесений членами фракції БЮТ Миколою ТОМЕНКОМ і Олександром ТУРЧИНОВИМ. Цим проектом пропонувалося залишити таку ж кількість комітетів і одну спецкомісію, як і в минулому скликанні парламенту.

“За” проголосували 180 народних депутатів з 439, зареєстрованих у залі. Не підтримали проект в повному складі фракції Партії регіонів та блоку “Наша Україна”.