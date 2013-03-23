Українському Інтерполу підтвердили факт арешту Романюка в Італії
12:50, 23 березня 2013Політика
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Український Інтерпол отримав підтвердження про затримання в Італії екс-кандидата від опозиції Романюка.
Романюка арештували в Італії
Українське національне бюро Інтерполу отримало підтвердження про затримання в Італії екс-кандидата в народні депутати від «Батьківщини» Віктора Романюка, який балотувався до Верховної Ради у 2012 році в окрузі № 94 у Київській області.
Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Як повідомлялося, 22 березня стало відомо, що опозиціонера В.Романюка, який був конкурентом Тетяни Засухи на парламентських виборах, затримано в Мілані за поданням українських правоохоронців.
За даними МВС, відносно В.Романюка відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.
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