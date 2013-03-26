27 березня (середа) 2013 року в 16:00 в Інституті Горшеніна відбудеться презентація поетичної збірки МАРИНИ КОЗЛОВОЇ «НАЧАЛО РЕЧИ»

Організатор: Інститут Горшеніна

Марина Козлова (Ткаченко) народилася у Львові. Закінчила відділення поезії Літературного інституту імені Горького. Живе в Києві, працює в Інституті Горшеніна.

Перша книга - роман «Арборетум» - вийшла в Римі, у видавництві «Stampalternativa» в перекладі Паоло Гальвані в 2002 році. У 2004 році роман «Арборетум» був перевиданий у Києві, у Видавничому домі Дмитра Бураго. Роман-трилогія «Бідний маленький світ» видано в 2010 році у видавництві АСТ (Москва). Навесні 2013 року в видавництві АСТ вийшла третя книга прози Марини Козлової - роман «Поки ми можемо говорити». «Вірші з цієї книги хочеться цитувати в листах, читати вголос, переписувати по старинці від руки і дарувати друзям. По суті своїй книга-монолог (як і абсолютна більшість поетичних збірок), залучаючи до читання, в той найчарівніший вир, стає діалогічність, «своєї», тієї, до якої обов'язково повернешся через якийсь час після першого прочитання »(уривок з передмови Олеся Ільченка до книги М.Козловой «Начало речи»).

У презентації візьмуть участь:

1. Марина Козлова (Ткаченко) - поет, прозаїк, експерт Інституту Горшеніна;

2. Дмитро Бураго, видавець, Видавничий дім Дмитра Бураго;

3. Олесь Ільченко, український поет і прозаїк.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62, (063) 416 55 91 Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)