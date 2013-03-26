Батьківщина відправила Італії інформацію, чому переслідують опонента Засухи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова політради Об’єднаної опозиції “Батьківщина” Олександр Турчинов, говорячи про те, що найближчим часом італійський суд розглядатиме питання щодо екстрадиції екс-кандидата в народні депутати від «Батьківщини» Віктора Романюка, який балотувався до Верховної Ради у 2012 році в окрузі № 94 у Київській області.

О.Турчинов нагадав, що В.Романюк був змушений виїхати за кордон, його було оголошено в міжнародний розшук і на підставі звернення Генеральної прокуратури він був затриманий на території Італії, в Мілані.

“Ми сподіваємося, що італійська влада, італійське правосуддя об’єктивно розгляне це питання і, як раніше було щодо політичних біженців, також будуть прийняті об’єктивні рішення щодо задоволення їх видачі українському режиму”, - сказав він.

О.Турчинов висловив переконання, що переслідування В.Романюка і Аркадія Корнацького, який балотувався в окрузі №132 - це “виключно вмотивовані переслідування людей, які впевнено перемогли і готові ще раз підтвердити свою перемогу”.

Як повідомлялося, 22 березня стало відомо, що опозиціонера В.Романюка, який був конкурентом Тетяни Засухи на парламентських виборах, затримано в Мілані за поданням українських правоохоронців.

За даними МВС, відносно В.Романюка відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.

В.Романюк на виборах до ВР переміг Т.Засуху з відривом майже у 10 тис. голосів, проте після низки судових розглядів ЦВК визнала недійсними результати виборів в окрузі №94.