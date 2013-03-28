Охороні і прес-службі ВР нагадали, що буває за перешкоджання журналістам

Комітети Верховної Ради мають бути відкритими для преси та оперативно оприлюднювати протоколи та стенограми своїх засідань.

Про це йдеться у зверненні голови Національної спілки журналістів України Олега Наливайка та голови Незалежної медіа-профспілки України Юрія Луканова до голови Верховної Ради Володимира Рибака та голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради Євгена Гєллєра. Копію звернення відправлено голові Комітету з питань свободи слова та інформації Миколі Томенку, повідомили УНІАН у Комітеті Незалежної медіа-профспілки України.

Керівники журналістських організацій зазначають, що у вівторок, 26 березня 2013 року, журналістів телеканалів ТВі, «24», інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» та інтернет-сайтів «Українська правда» та LB.ua не допустили на засідання Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, де відбувалося затвердження перерозподілу 1,7 млрд гривень бюджетних коштів.

«Даний інцидент є прямим порушенням норм ст. 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради», у відповідності з якою «засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання». Відповідного рішення комітету не було. Також це пряме порушення п. 2 ст. 25, ст. 26 Закону України «Про інформацію», згідно з якими «журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться». А «відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень», - йдеться у зверненні НСЖУ та НМПУ.

У документі також зазначено, що дії працівників Державної охорони та прес-служби Верховної Ради України, які не допустили журналістів на засідання комітету, підпадають під дію ст. 171 Кримінального кодексу України «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

«Ми закликаємо Верховну Раду України негайно привести свою роботу у відповідність до норм вітчизняного законодавства. Засідання бюджетного та інших комітетів мають бути відкритими та гласними. Ми також радимо оперативно оприлюднювати стенограми та протоколи засідань комітетів на сайті Верховної Ради України та сайтах відповідних комітетів. Це сприятиме прозорості роботи парламенту та свідчитиме про дотримання принципів свободи слова та права на інформацію», - говориться у зверненні.

Нагадаємо, Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-профспілка України є членами Міжнародної федерації журналістів.