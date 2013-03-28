Мер Єнакієвого розповів, через що сталася бійка під час мітингу «Свободи»

«Міліція приблизно о 15.30 зафіксувала сутичку між двома жителями міста та чотирма людьми, які представилися «свободівцями». Сутичка сталася нібито через те, що «свободівці» вели відеозйомку, при цьому в кадр випадково потрапили двоє чоловіків. Вони попросили їх не знімати, на що «свободівці» грубо відповіли», – цитують Олійника «Коментарі».

«У результаті спочатку зав'язалася словесна перепалка, яка потім переросла в бійку. Так як міліція була сповіщена про необхідність забезпечувати правопорядок під час акції «Свободи», бійка була припинена, а всі учасники інциденту були доставлені в міськвідділ, де зараз проводяться слідчі дії», – додав мер Єнакієвого.

Також він зазначив, що інцидент стався приблизно через півгодини після початку акції «Свободи», і його учасником був керівник міського осередку ВО «Свобода» Дмитро Глазунов. Хоча сама сутичка сталася приблизно в 400 метрах від того місця, де було отримано дозвіл на мітинг.

Ніяких інших правопорушень під час мітингу, за даними Олійника, зафіксовано не було.

Нагадаємо, 3 березня в Єнакієве пам'ятник Леніну був облитий фарбою, після чого члени місцевої організації «Свободи» були викликані на допит у якості свідків. Раніше громадські організації Єнакієве планували брати під охорону радянські пам'ятники щоб уникнути вандалізму з боку радикальних політичних сил.