14 років за теракт на ринку ”Троєщина”

Верховний Суд України розглянув апеляційне оскарження на вирок Апеляційного суду м. Києва від 16 серпня 2005 року щодо матеріалів кримінальної справи за звинуваченням чотирьох громадян України у вчиненні 20 серпня 2004 року терористичних актів - підривів двох саморобних вибухових пристроїв на столичному ринку „Троєщина” і залишив судовий вирок у силі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, цю кримінальну справу за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) розслідувало Слідче управління Служби безпеки України. Досудовим слідством встановлено, що у серпні 2004 року четверо громадян України з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, а також для привернення уваги до своїх антигромадських поглядів, що виражалися у нетерпимості до іноземців, які, на їхню думку, нелегально проживаючи в Україні, створюють напружену обстановку у державі, вступили у попередню змову на вчинення терактів – вибухів саморобних вибухових пристроїв на речовому ринку “Троєщина”.

Вказані особи з предметів і речовин, які є у вільному обігу, виготовили вибухову речовину і два радіокеровані вибухові пристрої, що складалися з бляшаних банок, елементів ураження (загострені металеві предмети), електродетонаторів, елементів електроживлення, конструктивно змінених мобільних телефонів тощо.

Зазначені вибухові пристрої було поміщено у смітникові урни на ринку “Троєщина” і приведено у дію за допомогою мобільних телефонів. В результаті двох вибухів, що сталися з інтервалом у кілька хвилин, тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 14 осіб, у тому числі громадяни Пакистану, Бангладеш та В`єтнаму, одна жінка, громадянка України, від отриманих поранень померла у лікарні.

У ході розслідування кримінальної справи щодо осіб, причетних до вчинення вибухів, встановлено і зібрано докази, які підтверджують їх винність. Апеляційним судом м.Києва усіх чотирьох було засуджено до 14 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2004 року у Києві на Троєщинському ринку в урнах для сміття сталося два вибухи, внаслідок яких постраждало 14 осіб. До лікарні швидкої медичної допомоги було госпіталізовано 11 осіб, одна із постраждалих померла в лікарні. 26 серпня було затримано чотирьох місцевих жителів, яких звинуватили в організації цих вибухів. 27 серпня був затриманий 5-й підозрюваний.

28 серпня тодішній заступник міністра внутрішніх справ Олександр МІЛЄНІН повідомив, що один із затриманих – Олександр ПАСТУХ - мав членський квиток Української народної партії. 3 вересня МВС висунуло обвинувачення чотирьом затриманим за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу (теракт) і передало для подальшого розслідування кримінальну справу в СБУ

6 вересня УНП звернулася до тодішнього міністра внутрішніх справ Миколи БІЛОКОНЯ з вимогою спростувати неправдиву інформацію про причетність членів УНП до вибухів на Троєщинському ринку.

23 грудня 2004 року Господарський суд м. Києва прийняв ухвалу, якою зобов`язав МВС спростувати неправдиві дані про причетність УНП до вибухів на Троєщинському ринку.

Окрім О.ПАСТУХА 16 серпня 2005 року Апеляційний суд Києва виніс вирок також Сергію ЗНАЧКУ, Дмитру САВЧЕНКУ і Тарасу ШВЕДЕНКУ.