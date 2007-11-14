Євросоюз поставив Україні категоричну умову

Європейська комісія ще до підписання угоди про полегшення візового режиму з Україною проінформувала українську сторону про те, що ця угода зможе набрати чинності лише після скасування Україною віз для громадян Румунії та Болгарії, як країн, що є членами Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у листі Генерального Секретаріату Ради ЄС до Комітету постійних представників від 8 червня цього року, текст якого має УНІАН.

У листі зазначається, що Європейська комісія поінформує українську сторону про декларацію Європейського Співтовариства щодо звільнення Україною Румунії та Болгарії від необхідності отримання віз.

“Беручи до уваги важливість рівного ставлення до всіх громадян ЄС з боку третіх країн в питанні видачі віз, Європейське Співтовариство декларує свій намір очікувати на схвалення Українською владою одностороннього рішення щодо забезпечення до громадян Болгарії та Румунії такого самого ставлення, як і до інших громадян ЄС стосовно віз перед ратифікацією Угоди між Європейським Співтовариством та Україною про спрощення оформлення короткострокових віз”, - зазначається у Декларації.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня цього року і сподіваються її ратифікувати до кінця року.

20 вересня комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в інтерв’ю газеті “Дело” заявила, що ЄС пов’язує набуття чинності угоди про спрощення візового режиму з Україною зі скасуванням Україною в’їздних віз для громадян Румунії та Болгарії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року.

В той же день МЗС України заявив, що розгляд питання про запровадження безвізового режиму Румунії та Болгарії не пов’язане зі вступом у дію угоди про спрощений візовий режим між Україною та ЄС, а Представник України при ЄС Роман ШПЕК висловив обурення коментарями комісара ЄС, зазначивши, що йому “дуже прикро, що така поважна європейська інституція вдається до мови ультиматумів, шантажу при вирішенні таких питань”.

30 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ повідомив про те, що питання про можливість скасування візового режиму для громадян Румунії та Болгарії зараз проходить міжвідомче погодження, наголосивши, що це питання належить до сфери двосторонніх відносин і жодним чином не пов’язане з угодою між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

13 листопада Європарламент надав згоду на набуття чинності угод про полегшення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС. Остаточно ратифікувати цей документ має Рада міністрів ЄС.