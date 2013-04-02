Тюремники запевняють, що у них є свідки відмови Тимошенко їхати до суду

Державна пенітенціарна служба України заявляє, що акт про відмову екс-прем’єра Юлії Тимошенко бути етапованою для участі у засіданні суду до Києва засвідчують підписи кількох осіб, які були присутні під час неодноразових розмов із засудженою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтСУ, сьогодні захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зазначив, що начебто пенітенціарна служба винна у тому, що Ю.Тимошенко відмовилася від пропозиції бути етапованою. Однак, наголосили у ДПтСУ, усі дії пенітенціарної служби відповідають вимогам закону, а засуджена сама відмовилася від етапування.

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У ДПтСУ нагадали, що Ю.Тимошенко постійно завбачливо звинувачує пенітенціарну службу у порушенні її прав у випадках, коли співробітники пенітенціарної служби спробують її доставити до суду. Вона також заявляє про те, що у разі погіршення її стану здоров’я під час вивезення відповідальність нестимуть саме співробітники пенітенціарної служби. Ю.Тимошенко постійно говорить, що вона не буде самовільно покидати приміщення лікарні. Про будь-який інший шлях її вивезення не може бути й мови, адже засуджена одного разу вже вчинила гучну та неправдиву провокацію під час її етапування до лікарні. Тому, у зв’язку з відмовою Ю.Тимошенко бути етапованою, і було складено відповідний акт, який передано до суду. Цей документ засвідчують підписи кількох осіб, які були присутні під час неодноразових розмов із засудженою.

«Також, не вперше маючи справу з такою поведінкою засудженої, заявляємо, що всі її дії та коментарі її захисників спрямовані на поширення недостовірної та політично заангажованої інформації, яка суперечить дійсності», - зазначає прес-служба ДПтС.