Луценко: не може бути святкування Дня міліції злочином

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Вищого спецсуду, виступаючи з поясненнями на підтримку своєї касаційної скарги на вирок.

“Я знаю, що не ви вирішуєте, але зніміть цю маразматичну брехню з міліції - не може бути святкування Дня міліції злочином! Це плювок в очі тим 500 тисячам осіб, які служать і служили в міліції. Я прекрасно розумію, хто я і проти кого я воюю, але не робіть заручниками цієї розбірки міліцію”, - сказав Ю.Луценко.

При цьому він висловив переконання, що в силу всіх відомих обставин судді Вищого спецсуду не можуть скасувати вирок, винесений йому Печерським районним судом і підтверджений апеляційним.

“Але ви в силі визнати, що то був не суд”, - наголосив Ю.Луценко, звертаючись до колегії суддів.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спецсуд розглядає касацію на вирок про позбавлення волі Ю.Луценка на 4 роки за скоєння службових злочинів.

Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірниим вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менської колонії в Чернігівській області.