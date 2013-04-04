ПР і комуністи після наради з Рибаком пішли з сесійної зали ВР

Після наради з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком представники фракцій Партії регіонів та КПУ залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час має відбутися брифінг В.Рибака.

Як повідомляв УНІАН, джерело із фракції «Батьківщина» повідомило журналістам, що фракція Партії регіонів планує провести засідання парламенту в приміщенні на Банковій, 6/8.

Водночас, народний депутат України Олександр Бригинець написав на своїй сторінці у Facebook, що «на розі Інстутської та Банкової збираються групи молодиків загальною чисельністю 200-300, старші перевіряють їх за списками. Паралельно якісь дії відбуваюсь в будинку, де працюють Комітети ВРУ на Банковій, 6/8 (біля Будинку з Химерами): другий поверх, де знаходиться актова зала, заблокована, ходять плітки, що Рибак там щось проводите».

«Дивна історія, бо по ідеї через кілька хвилин починається Погоджувальна рада. А влада,як бачимо, готує щось інше, в іншому місці…», - цитує О.Бригинця прес-служба народного депутата.